Tirs croisés entre Afghanistan et Pakistan, des civils fuient la frontière

Des responsables afghans affirment que des obus de mortier pakistanais ont touché des zones civiles, poussant des habitants proches des camps de réfugiés à fuir pendant la nuit. Dans plusieurs districts frontaliers, des familles ont quitté leurs maisons par crainte de nouvelles frappes. Selon Kaboul, les forces afghanes ont riposté en visant des positions militaires pakistanaises de l’autre côté de la frontière. Quelques heures plus tard, le Pakistan a lancé des raids aériens sur Kaboul et d’autres provinces, la campagne la plus vaste menée depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021. Islamabad évoque des attaques menées par des groupes armés depuis le territoire afghan, une accusation rejetée par les autorités afghanes. Les principaux postes-frontières restent fermés, perturbant le commerce local et séparant des familles vivant de part et d’autre. Faute de progrès diplomatique, la crainte d’un conflit durable gagne désormais les populations frontalières.