Football : Temwa Chawinga élue meilleure joueuse du championnat américain

L'attaquante malawite du Kansas City Current, Temwa Chawinga, a remporté mercredi le titre de meilleure joueuse de la National Women's Soccer League (NWSL) pour la deuxième année consécutive, après avoir terminé en tête du classement des buteuses de la ligue cette saison.

Temwa Chawinga est la première joueuse à remporter le titre de MVP deux saisons consécutives. Bien qu'elle ait été écartée des terrains en octobre à la suite d'une blessure à l'adducteur de la jambe droite, Temwa Chawinga a également remporté le Soulier d'or de la NWSL avec 15 buts et trois passes décisives en 23 matches.

Six de ses 15 buts ont été décisifs, égalant son propre record établi l'année dernière, sa première dans la ligue. La joueuse de 27 ans a égalé le record de la ligue en marquant lors de huit matchs consécutifs de la saison régulière de la NWSL.

La candidate au Ballon d'Or originaire du Malawi est devenue en mai la joueuse la plus rapide à atteindre 25 buts en saison régulière.