Football féminin : 2 équipes africaines pour le Mondial des Clubs en 2028

La toute première Coupe du monde des clubs féminine se tiendra en janvier 2028, a annoncé la FIFA mercredi.

Aucun pays hôte n’a encore été confirmé, mais le tournoi — du 5 au 30 janvier — devrait probablement avoir lieu dans un pays au climat chaud à cette période de l’année.

En mars, la FIFA a confirmé son projet d’une Coupe du monde des clubs à 16 équipes, dans la continuité de l’élargissement de la Coupe du monde des clubs masculine, organisée aux États-Unis l’été dernier.

L’instance dirigeante du football mondial a approuvé les dates lors d’une réunion de son conseil à Doha, au Qatar.

Ce calendrier signifie que le tournoi se déroulerait en même temps que les grandes compétitions nationales européennes, comme la Women’s Super League en Angleterre, mais pas avec la Ligue des champions féminine, qui observe une trêve en janvier. La NWSL américaine serait, elle, en intersaison.

La compétition comprendra quatre groupes de quatre équipes, suivis d’une phase à élimination directe à partir des quarts de finale.

Une phase préliminaire ("play-in") à six équipes sera également organisée, dont trois se qualifieront pour la compétition principale.

L’Europe disposera de cinq places garanties dans le tournoi, tandis que l’Asie, l’Afrique, la CONCACAF et l’Amérique du Sud en auront deux chacune.

Les cinq confédérations, ainsi que l’Océanie, fourniront les six équipes engagées dans la phase de barrage ("play-in").