Elon Musk condamné pour manipulation boursière lors du rachat de Twitter

Un jury fédéral de Californie a conclu vendredi qu’Elon Musk a induit en erreur les actionnaires de Twitter en 2022, dans le but de faire chuter le cours de l’action avant son rachat pour 44 milliards de dollars.

Ce verdict, rendu dans le cadre d’un recours collectif, pourrait coûter au patron de Tesla et de SpaceX jusqu’à 2,6 milliards de dollars de dommages-intérêts.

Une stratégie pour renégocier l’achat ? Le procès, intenté par Giuseppe Pampena au nom des actionnaires ayant vendu leurs actions Twitter entre mi-mai et octobre 2022, accuse Musk d’avoir diffusé des informations trompeuses pour faire baisser artificiellement le cours du titre. Selon les jurés, il a ainsi enfreint les règles boursières interdisant les déclarations mensongères influençant les marchés.

Parmi les éléments clés : Musk avait suspendu temporairement l’accord en mai 2022, exigeant que Twitter prouve que le taux de comptes automatisés (« bots ») était bien inférieur à 5 %, comme l’affirmait la plateforme. Cette annonce avait fait plonger l’action, permettant à Musk de tenter de renégocier le prix ou de se retirer du deal.

Un rachat forcé et une transformation radicale Après des mois de bataille juridique, Twitter a finalement poursuivi Musk pour forcer la transaction, qui s’est concrétisée en octobre 2022. Depuis, Musk a rebaptisé le réseau social « X », l’a intégré à ses autres entreprises (xAI, SpaceX), et en a profondément modifié le modèle économique et éditorial.

Prochaines étapes : appel ou règlement ? Le montant exact des dommages-intérêts sera déterminé ultérieurement, mais le verdict ouvre la voie à une amende historique. Musk, connu pour ses prises de position combatives, pourrait faire appel ou tenter un accord à l’amiable.