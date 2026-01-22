Bienvenue sur Africanews

La guerre des mots s'intensifie entre Ryanair et Starlink d'Elon Musk

Irlande

La tension monte entre Michael O'Leary, PDG de Ryanair, et Elon Musk, après que ce dernier a évoqué l'idée d'acheter la compagnie low-cost. Ce litige, engagé par le refus de Ryanair d'installer le satellite Wi-Fi Starlink sur ses avions, s'est transformé en un échange d'insultes publiques.

La semaine dernière, Michael O'Leary a expliqué que Ryanair ne comptait pas équiper ses avions du système Starlink, en raison des coûts exorbitants liés à l'installation des antennes. Selon lui, ces dernières entraîneraient une surconsommation de carburant de 2 %, soit une facture supplémentaire de 200 millions de dollars par an. En réponse aux critiques d'Elon Musk, qui l'a qualifié de « mal informé », O'Leary a rétorqué sur une radio irlandaise : « Je ne prêterais aucune attention à Elon Musk, c'est un idiot. »

Le milliardaire n'a pas tardé à répondre sur sa plateforme X, traitant O'Leary d' « idiot fini » et d' « imbécile » . Il a même lancé un sondage auprès de ses abonnés pour savoir s'il devait racheter Ryanair et nommer un certain « Ryan » à sa tête. Résultat : 76,5 % des votants ont approuvé l'idée.

Interrogé à Dublin, siège de Ryanair, Michael O'Leary a rappelé que la réglementation européenne interdit aux non-Européens de détenir une participation majoritaire dans une compagnie aérienne. « Mais s'il veut investir dans Ryanair, c'est un excellent choix, bien meilleur que les rendements de X » , at-il ironisé, faisant référence à l'achat controversé de Twitter (devenu X) par Musk en 2022 pour 44 milliards de dollars.

Un différend qui profite à Ryanair

La compagnie a su tirer parti de cette polémique en lançant une campagne publicitaire avec des billets en promotion, illustrés par une caricature d'Elon Musk. O'Leary, connu pour son franc-parler, a balayé les insultes du milliardaire : « Il devra faire la queue derrière beaucoup d'autres, y compris mes quatre enfants adolescents, qui l'ont déjà exprimé. »

Malgré ses réserves, O'Leary a reconnu la qualité du système Starlink, tout en soulignant son coût prohibitif : 250 millions de dollars par an, incluant l'installation et la surconsommation de carburant. «Moins de 5 % de nos passagers paieraient pour un Wi-Fi sur des vols d'1h15 en moyenne» , at-il augmenté.

La compagnie reste ouverte à des solutions alternatives, comme le projet Kuiper d'Amazon, concurrent de Starlink, « à condition que cela réduise nos coûts » . O'Leary a également évoqué la polémique autour de Grok, le chatbot de Musk, utilisé pour créer des deepfakes non consensuels.

