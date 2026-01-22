La guerre des mots s'intensifie entre Ryanair et Starlink d'Elon Musk

La tension monte entre Michael O'Leary, PDG de Ryanair, et Elon Musk, après que ce dernier a évoqué l'idée d'acheter la compagnie low-cost. Ce litige, engagé par le refus de Ryanair d'installer le satellite Wi-Fi Starlink sur ses avions, s'est transformé en un échange d'insultes publiques.

La semaine dernière, Michael O'Leary a expliqué que Ryanair ne comptait pas équiper ses avions du système Starlink, en raison des coûts exorbitants liés à l'installation des antennes. Selon lui, ces dernières entraîneraient une surconsommation de carburant de 2 %, soit une facture supplémentaire de 200 millions de dollars par an. En réponse aux critiques d'Elon Musk, qui l'a qualifié de « mal informé », O'Leary a rétorqué sur une radio irlandaise : « Je ne prêterais aucune attention à Elon Musk, c'est un idiot. »

Le milliardaire n'a pas tardé à répondre sur sa plateforme X, traitant O'Leary d' « idiot fini » et d' « imbécile » . Il a même lancé un sondage auprès de ses abonnés pour savoir s'il devait racheter Ryanair et nommer un certain « Ryan » à sa tête. Résultat : 76,5 % des votants ont approuvé l'idée.

Interrogé à Dublin, siège de Ryanair, Michael O'Leary a rappelé que la réglementation européenne interdit aux non-Européens de détenir une participation majoritaire dans une compagnie aérienne. « Mais s'il veut investir dans Ryanair, c'est un excellent choix, bien meilleur que les rendements de X » , at-il ironisé, faisant référence à l'achat controversé de Twitter (devenu X) par Musk en 2022 pour 44 milliards de dollars.

Un différend qui profite à Ryanair

La compagnie a su tirer parti de cette polémique en lançant une campagne publicitaire avec des billets en promotion, illustrés par une caricature d'Elon Musk. O'Leary, connu pour son franc-parler, a balayé les insultes du milliardaire : « Il devra faire la queue derrière beaucoup d'autres, y compris mes quatre enfants adolescents, qui l'ont déjà exprimé. »

Malgré ses réserves, O'Leary a reconnu la qualité du système Starlink, tout en soulignant son coût prohibitif : 250 millions de dollars par an, incluant l'installation et la surconsommation de carburant. «Moins de 5 % de nos passagers paieraient pour un Wi-Fi sur des vols d'1h15 en moyenne» , at-il augmenté.

La compagnie reste ouverte à des solutions alternatives, comme le projet Kuiper d'Amazon, concurrent de Starlink, « à condition que cela réduise nos coûts » . O'Leary a également évoqué la polémique autour de Grok, le chatbot de Musk, utilisé pour créer des deepfakes non consensuels.