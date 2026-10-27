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Le Niger affirme qu'une frappe de drone du Tchad a tué deux civils

Vue de la capitale Niamey, juillet 2024.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Niger

Les autorités nigériennes ont accusé lundi le Tchad d'avoir mené une frappe de drone qui a tué deux civils, dans le cadre du dernier différend en date entre ces deux pays voisins du Sahel.

Niamey a déclaré qu'un drone lancé depuis le Tchad avait frappé samedi matin la zone d'Emi Lulu, dans le col de Salvador, tuant deux civils, en blessant d'autres et endommageant des véhicules. Ce col est situé dans une région minière isolée, près des frontières avec l'Algérie et la Libye — une voie de passage clé pour la contrebande et les activités militantes.

Le gouvernement militaire, qui a rompu ses liens avec l’ancienne puissance coloniale, la France, a déclaré que l’attaque avait été menée « avec le soutien d’une puissance étrangère, la France », ajoutant qu’il tenait le Tchad « pleinement responsable » de cet incident.

Le Niger a qualifié cette frappe d’« acte d’agression » et de « violation flagrante » de sa souveraineté, accusant le Tchad de soutenir des mercenaires et de prendre pour cible des civils et des infrastructures stratégiques.

Niamey a exigé la fin immédiate des « actions hostiles », une indemnisation pour les dommages causés et a convoqué l’ambassadeur du Tchad. En septembre, le Niger avait accusé le Tchad d’être impliqué dans une tentative de mutinerie déjouée, affirmant que la France soutenait les efforts visant à déstabiliser le gouvernement militaire.

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