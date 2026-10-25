Niger : les stations-service soumises à des restrictions face à la pénurie

Au Niger, la pénurie de carburant a conduit le gouvernement à réorganiser le fonctionnement des stations-service. Depuis le lundi 19 octobre 2026, un système de permanence a été instauré afin de faciliter le ravitaillement des points de vente par la Société nigérienne de pétrole (SONIDEP).

Dans le cadre de cette mesure temporaire, la vente de carburant est suspendue entre 21 heures et 6 heures du matin, à l’exception des stations désignées pour assurer une permanence. Selon les autorités, cette organisation vise à fluidifier les opérations logistiques, à sécuriser les livraisons et à améliorer la disponibilité des produits pétroliers à la pompe. La pénurie est notamment liée à la fin de l’approvisionnement en essence de contrebande et aux capacités de raffinage insuffisantes de l’unique raffinerie du pays.

Cette restriction pèse sur les activités des conducteurs de taxi. À Niamey, Moussa Idé Boubacar explique que ses recettes quotidiennes oscillent habituellement entre 20 000 et 23 000 francs CFA. Sur cette somme, environ 12 500 francs sont consacrés au carburant et 8 000 francs au versement journalier du véhicule.

« Le manque de carburant nous pénalise énormément », témoigne-t-il. Le conducteur affirme ne pas avoir pu honorer deux jours de versement, soit 16 000 francs CFA.

Face à ces difficultés, le Syndicat des conducteurs de taxis (Synctaxi) demande un assouplissement de la mesure. Son secrétaire général, Ganda Sanda, souligne que l’accès au carburant est désormais soumis à une autorisation et dépend de la permanence des stations-service.

Le syndicat appelle ainsi les autorités compétentes à revoir le dispositif et à tenir compte des difficultés rencontrées par les professionnels du transport, un secteur qui contribue, selon lui, au développement du pays.

Par ailleurs, la vente de carburant en bidons en dehors des stations-service demeure interdite dans toutes les localités disposant d’au moins une station-service.