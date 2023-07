Brésil : une immense décharge réhabilitée en mangrove

Au Brésil, des montagnes de déchets ont été remplacées par une immense zone verte, couverte de mangroves.

C’est le projet de la société municipale de nettoyage de Rio de Janeiro et une entreprise privée. Le binôme a récupéré 60 hectares de la décharge située dans le quartier de Jardim Gramacho dans le but de dépolluer les eaux de la baie Guanabara à Rio.

"Aujourd'hui, la mangrove s'est complètement reconstituée, la faune et la flore sont revenues. Nous avons changé la donne. Avant, nous polluions la baie et les rivières. Maintenant, c'est l’inverse. Et nous devons l’accepter, car notre but est de rétablir cet écosystème," explique Elias Gouveia, 66 ans, ingénieur à COMLURB, la société municipale de nettoyage de Rio de Janeiro.

Grâce à sa capacité impressionnante d’absorption et de stockage de carbone bleu, la mangrove est la formation forestière la mieux adaptée à la restauration d’un écosystème marin et côtier en fin de vie.

Une étude estime qu’un hectare de mangrove peut stocker entre deux à quatre fois plus de carbone que le même hectare d'une autre végétation.

"De plus en plus, notre travail se reflète dans la qualité de l'environnement. Nous avons enregistré des espèces endémiques qui avaient disparu et qui reviennent. C'est très satisfaisant pour la récupération environnementale de notre forêt de mangroves autour de la décharge de Gramacho qui a été très endommagée pendant de nombreuses années par les déchets qui s'y trouvaient," partage Vinicius Freitas, ingénieur en environnement.

Outre le rétablissement de la flore, la faune se refait également une santé, avec plusieurs espèces de crabes, d'oiseaux et de poissons qui peuplent désormais la zone.

Il s’agit d’une étape modeste, compte tenu de la taille de la baie, mais significative dans sa dépollution