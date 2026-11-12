Guinée : vaste procès contre l’exploitation illégale d’or

En Guinée, le procès de plus de 1 200 personnes poursuivies pour exploitation minière illégale s'est ouvert à Conakry. Cette procédure fait suite à une vaste opération menée dans la région aurifère de Siguiri, dans le nord-est du pays.

Au total, 1 263 personnes ont été interpellées après l'entrée en vigueur, le 2 novembre, d'une interdiction de l'orpaillage clandestin. Parmi elles figurent des ressortissants guinéens, mais aussi du Burkina Faso, du Mali, du Togo, du Niger, de Côte d'Ivoire et du Ghana.

À l'ouverture du procès, les avocats de la défense ont contesté les responsabilités attribuées à leurs clients. Sidiki Berete, avocat des responsables radiés, estime que les autorités récemment nommées ne peuvent être tenues responsables d'une situation dont elles ont hérité. Il rejette également les accusations de corruption, affirmant qu'aucun lien n'a été établi entre les personnes arrêtées et les responsables concernés.

De son côté, Abou Camara, avocat des orpailleurs, soutient que les véritables responsables de l'exploitation illégale se trouvent ailleurs. Il dénonce des poursuites visant, selon lui, des personnes étrangères aux faits d'enrichissement illicite.

Conséquences humanitaires au-delà des frontières

Cette vaste opération a également provoqué d'importants déplacements de population. Le Mali voisin affirme avoir accueilli environ 160 000 personnes expulsées de Guinée depuis le début des opérations et alerte sur une situation d'urgence humanitaire.

Riche en ressources minières, notamment en or et en bauxite, la Guinée cherche à renforcer le contrôle de son secteur extractif. Les autorités entendent notamment lutter contre les conséquences environnementales de l'orpaillage clandestin, parmi lesquelles la dégradation des sols et la pollution des cours d'eau.

Ce procès intervient ainsi dans un contexte de durcissement de la lutte contre l'exploitation minière illégale, sur fond de préoccupations judiciaires, économiques et humanitaires.