Ebola : une Suissesse guérie après son évacuation du Nigeria

Une ressortissante suisse soignée pour Ebola à Genève après avoir été évacuée du Nigeria a quitté l’hôpital, ont annoncé jeudi les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Les médecins ont confirmé sa guérison complète, permettant aux autorités sanitaires cantonales d’autoriser sa sortie le 11 novembre.

Cette femme, originaire d’Ouganda, avait été infectée par le virus Ebola de l’espèce Bundibugyo, une souche rare pour laquelle il n’existe à ce jour ni traitement homologué ni vaccin. Elle avait été évacuée vers la Suisse à la fin du mois d’octobre avec son mari, un diplomate suisse, après avoir séjourné au Nigeria.

Selon les autorités, la patiente avait auparavant passé deux semaines de vacances en Ouganda avant de retourner à Abuja. Les experts cherchent toujours à déterminer les circonstances exactes de sa contamination.

L’épidémie de Bundibugyo, signalée pour la première fois à la mi-mai, continue de s’étendre. Plus de 11 000 cas confirmés ont été recensés en Afrique de l’Est, en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest, ce qui en fait la deuxième plus importante flambée d’Ebola jamais enregistrée.

Les autorités sanitaires poursuivent leurs efforts pour contenir la propagation du virus, tandis que les recherches se poursuivent afin de développer des traitements et des vaccins efficaces contre cette souche rare.