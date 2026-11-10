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Aide à Gaza : Lewis Hamilton au poste-frontière égyptien de Rafah

Le pilote britannique de Formule 1 Lewis Hamilton, lors d'une visite au centre logistique de l'organisation à Al-Arish, en Égypte, le 10 novembre 2026.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Egypte

Lewis Hamilton s’est rendu mardi au poste-frontière égyptien de Rafah pour distribuer de l'aide à Gaza.

La star de Formule 1 a notamment rencontré les humanitaires et visité les entrepôts logistiques du Croissant-Rouge égyptien qui facilite l'acheminement de l'aide vers Gaza.

Selon les autorités égyptiennes, la visite avait pour but de permettre au septuple champion du monde de Formule 1 de mieux comprendre les efforts déployés par l’Égypte pour acheminer de l’aide vers Gaza.

Le geste du pilote intervient alors que l’aide humanitaire reste cruciale pour les populations de Gaza. Alors que la situation dans l’enclave reste ‘’ absolument insoutenable’’ a déclaré le président français mardi au Forum de la paix à Paris.

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