Sénégal : une école de surf ouvre de nouveaux horizons à la jeunesse de Ngor

Sur la plage de Ngor, les planches de surf ont remplacé les morceaux de contreplaqué d’autrefois. Chaque semaine, Ibra Samb y initie gratuitement des enfants âgés de 7 à 14 ans, avec l’aide de bénévoles locaux.

Garçons et filles s’exercent sur le sable à la technique du pop-up, ce mouvement qui consiste à passer rapidement de la position allongée à la station debout sur la planche.

L’histoire du fondateur de l’école de surf Anda commence pourtant avec peu de moyens. Enfant, il observait les surfeurs, alors presque exclusivement étrangers et issus de milieux privilégiés, rejoindre la plage. Faute de pouvoir s’offrir une véritable planche, lui et ses amis improvisaient avec des morceaux de bois récupérés sur les embarcations de pêche traditionnelles, les pirogues.

Aujourd’hui, celui qui a appris à dompter les vagues dans ces conditions modestes souhaite à son tour ouvrir cette pratique au plus grand nombre. En parallèle de ses cours payants, il organise des séances hebdomadaires gratuites pour les enfants de Ngor. Parmi ses élèves figure sa nièce de 13 ans, Katy Samb, qui nourrit l’ambition de devenir surfeuse professionnelle.

Pour la jeune fille, le surf représente bien davantage qu’une activité sportive. « Je me sens libre, je n’ai pas besoin de crier ni de faire quoi que ce soit de ce genre ; je suis simplement en confiance », témoigne-t-elle. Les conseils de son entraîneur lui apprennent également à dépasser ses appréhensions : « Ne regarde pas ta planche, regarde uniquement dans la direction où tu vas. »

Ibra Samb partage cette conviction quant aux vertus de la discipline. « Le surf m'a apporté beaucoup de sérénité. Je me sens très heureux quand je suis dans l'eau », explique-t-il, convaincu que cette pratique peut constituer une source d’épanouissement dans un environnement où les difficultés du quotidien sont nombreuses.

Des ambitions freinées par le manque de moyens

Si le surf gagne en popularité au Sénégal, avec l’apparition de nouvelles écoles et de camps d’entraînement sur le littoral, son développement demeure confronté à d’importants obstacles. Le matériel reste coûteux et insuffisant : les enfants sont plus nombreux que les planches disponibles et doivent souvent se les partager. L’accès aux combinaisons et aux vêtements adaptés constitue également une difficulté.

Pour les jeunes qui aspirent à une carrière professionnelle, les perspectives sont encore plus limitées. Les frais de déplacement et les difficultés d’obtention des visas compliquent leur participation aux compétitions internationales, tandis que le surf de haut niveau reste largement dominé par les athlètes occidentaux.

Le contexte offre néanmoins une visibilité nouvelle à la discipline. Le Sénégal accueille ce mois-ci les Jeux olympiques de la jeunesse, première manifestation olympique organisée sur le continent africain. Le surf figure parmi les sports de démonstration et d’engagement, sans épreuves donnant lieu à des médailles à Dakar. L’événement contribue toutefois à présenter le potentiel des vagues sénégalaises et la richesse de son littoral.

Pour Ibra Samb, l’ambition dépasse la simple initiation sportive. Son rêve est de voir les jeunes qu’il accompagne accéder un jour au plus haut niveau : « Mon rêve aujourd’hui, c’est qu’un jour je me réveille et que je voie que ces jeunes, qui ont progressé à mes côtés, se sont qualifiés pour le World Tour. »