Égypte : un convoi d'aide humanitaire envoyé à Gaza à l'approche de l'hiver

À l'approche de l'hiver, l'Égypte intensifie son aide humanitaire à destination de la bande de Gaza, ravagée par la guerre.

Le Fonds Tahya Misr a lancé un convoi de 62 camions transportant plus de 780 tonnes de fournitures humanitaires à destination de Gaza. Cette opération mobilise le gouvernement, la société civile et le secteur privé.

La cargaison comprend notamment de la farine, destinée à soutenir la production de pain et à répondre aux besoins alimentaires quotidiens des familles. Des vêtements d'hiver pour les enfants et les adultes ont également été préparés afin d'aider les habitants à faire face à la baisse des températures.

Selon les responsables du Fonds Tahya Misr, cette initiative vise à répondre aux besoins immédiats des familles palestiniennes, particulièrement vulnérables à l'approche de la saison froide.

Le Croissant-Rouge égyptien poursuit ses propres opérations de secours

Parallèlement, le Croissant-Rouge égyptien poursuit ses livraisons dans le cadre de ses propres campagnes humanitaires.

L'organisation indique avoir acheminé plus de 1 620 tonnes de farine et de paniers alimentaires dans le cadre de sa campagne "Sanabel Al-Ataa". Ces livraisons visent notamment à lutter contre les pénuries de pain et les perturbations de l'activité des boulangeries dans la bande de Gaza.

Le Croissant-Rouge a également expédié un autre convoi, baptisé "Zad Al-Izzah : de l'Égypte à Gaza", transportant plus de 3 380 tonnes de fournitures humanitaires. La cargaison comprend de la farine, des denrées alimentaires, des médicaments, du matériel de secours et du carburant destiné à alimenter les boulangeries, les hôpitaux et d'autres infrastructures essentielles.

Pour faire face à l'hiver, ce convoi comprend également plus de 1 328 tentes et 3 200 couvertures destinées aux familles déplacées.

Le Croissant-Rouge égyptien affirme avoir acheminé plus d'un million de tonnes d'aide humanitaire vers Gaza depuis le début de la guerre, avec la participation de plus de 75 000 volontaires.

Un acheminement confronté à de nombreux obstacles

Cependant, l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza reste difficile. Les convois doivent composer avec des contrôles stricts, des autorisations et des négociations politiques.

Le passage de Rafah et les autres points d'accès sont soumis à des restrictions et à des fermetures qui compliquent l'acheminement des marchandises.

De son côté, l'Égypte gère sa frontière avec prudence pour des raisons sécuritaires et politiques. Si les autorités facilitent le passage de convois humanitaires coordonnés, elles encadrent strictement les initiatives non autorisées, notamment les rassemblements de militants et les caravanes de citoyens.

Les ouvertures du poste-frontière de Rafah restent par ailleurs irrégulières et souvent limitées, ce qui freine l'acheminement de l'aide alimentaire, des médicaments et du carburant indispensables à la population gazaouie.