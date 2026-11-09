Égypte : la directrice du média indépendant Mada Masr menacée d'emprisonnement

La répression contre les médias indépendants se poursuit en Égypte. Lina Attalah, directrice de Mada Masr, l'un des principaux médias indépendants du pays, risque une peine d'un an d'emprisonnement dans une affaire liée à l'exploitation de son site sans licence et à la publication de prétendues fausses informations.

Le mois dernier, un tribunal correctionnel l'a condamnée à une amende de trois millions de livres égyptiennes, soit environ 55 000 dollars, et a ordonné la fermeture de Mada Masr. Une décision que la journaliste conteste, alors qu'un appel est prévu le 25 novembre. Elle doit également comparaître mercredi dans le cadre d'un nouveau procès portant sur une condamnation à un an de prison prononcée par contumace en 2024.

Selon Lina Attalah, la procédure judiciaire a été particulièrement expéditive. Venue au tribunal s'attendre à une simple sanction financière, elle affirme avoir été emmenée de force par les agents de sécurité avant même d'avoir pu entendre le verdict. Elle a passé plus de sept heures en détention, avant d'être libérée après le règlement de l'amende, financée grâce à une collecte auprès de ses soutiens.

« Aucun journaliste ne devrait aller en prison », a-t-elle déclaré à l'AFP, évoquant la peur ressentie lors de son arrestation. Elle estime que les poursuites engagées contre son média et les journalistes d'autres publications témoignent d'une volonté croissante de réduire au silence les dernières voix indépendantes du pays.

Cette offensive touche également la plateforme de vérification des faits Matsadaash, dont l'ensemble de l'équipe a été arrêtée ces dernières semaines. Ces affaires, selon Lina Attalah, s'inscrivent dans une nouvelle phase de restriction d'un espace médiatique déjà considérablement réduit.

Fondé en 2013, dans le sillage du soulèvement populaire de 2011 qui avait renversé Hosni Moubarak, Mada Masr s'est imposé comme une référence du journalisme indépendant en Égypte. Malgré les blocages successifs de son site et les pressions judiciaires, le média a poursuivi son travail d'enquête et d'analyse, tout en offrant une tribune à de jeunes journalistes.

La situation suscite de vives réactions à l'étranger. L'Union européenne et plusieurs membres du Congrès américain ont notamment exprimé leur inquiétude face aux poursuites visant Lina Attalah. Par ailleurs, 135 organisations de médias et de défense des droits humains, parmi lesquelles Amnesty International et Human Rights Watch, ont dénoncé une campagne de répression sans précédent.

Selon l'AFP, 26 journalistes sont actuellement emprisonnés en Égypte. Pour Lina Attalah, l'affaiblissement de la presse indépendante prive la population d'informations rigoureuses sur les difficultés politiques et économiques du pays.

Alors que Le Caire cherche à préserver son image de pôle de stabilité dans une région traversée par de multiples conflits, la journaliste met en garde contre une conception de la stabilité fondée exclusivement sur le maintien du pouvoir et du statu quo. « Faire taire les médias n'est pas une solution aux problèmes de l'Égypte », insiste-t-elle.

Dans l'attente des décisions judiciaires, elle et son équipe d'une cinquantaine de personnes voient leur activité journalistique entravée par les procédures en cours. « Nous devrions pouvoir retourner dans nos rédactions plutôt que de passer nos journées dans les tribunaux », déplore-t-elle.