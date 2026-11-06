Soudan : les agences humanitaires réclament une aide internationale urgente

Les agences humanitaires des Nations unies ont lancé vendredi 6 novembre un appel urgent à la communauté internationale pour renforcer son soutien au Soudan, ravagé par la guerre depuis avril 2023.

Selon l’OIM et le HCR, 15,4 millions de personnes ont actuellement besoin d’un abri dans le pays, tandis que les organisations humanitaires ne parviennent à assister qu’environ une personne sur dix parmi celles qui nécessitent une aide.

« Nos approvisionnements s’épuisent », a averti Mohamed Refaat, chef de mission de l’OIM au Soudan, depuis Khartoum. Les 16 camions récemment arrivés au Darfour constituaient les derniers véhicules disponibles dans les stocks de l’organisation. Après avoir distribué plus de 40 000 tonnes d’aide cette année, l’agence affirme que ses entrepôts sont désormais entièrement vides.

Si l’accès humanitaire aux populations déplacées et aux personnes de retour dans leurs régions d’origine s’est amélioré, les besoins restent considérables. « Nous pouvons atteindre davantage de personnes, mais aussi entendre leurs récits de souffrance. Nous ne pouvons plus dire que nous ne savons pas », a souligné Mohamed Refaat.

La distribution de l’aide demeure par ailleurs particulièrement dangereuse. Abubakarr Jalloh, représentant adjoint du HCR au Soudan, a indiqué que des drones avaient frappé à deux reprises des camions de l’organisation cette année. Les chauffeurs ont survécu, mais les abris d’urgence destinés à plus de 1 300 familles ont été détruits par les flammes.

La situation est aggravée par la persistance des combats et les déplacements successifs de populations, dont les trois quarts sont des femmes et des enfants. Les conséquences des conditions climatiques liées au phénomène El Niño, notamment le déficit de précipitations, ont également affecté les récoltes au Darfour et au Kordofan. Les prix alimentaires demeurent élevés, réduisant davantage les ressources des familles déjà privées de leurs biens essentiels.

Plus de 5,2 millions de personnes sont retournées dans leur région d’origine, mais nombre d’entre elles ne peuvent retrouver leur logement, détruit ou pillé. Dans plusieurs localités, l’accès aux soins, à l’eau et à l’électricité reste largement compromis, faisant peser le risque de nouveaux déplacements.

À ces difficultés s’ajoute le sous-financement chronique de la réponse humanitaire. Sur les 2,9 milliards de dollars nécessaires au plan de réponse pour 2026, seuls 47 % ont été mobilisés. Les agences prévoyaient déjà de venir en aide à seulement 20,4 millions des 33,7 millions de personnes dans le besoin.

Face à l’arrivée de l’hiver, l’OIM et le HCR réclament des financements supplémentaires et flexibles afin de reconstituer les stocks et de protéger les populations contre le froid, l’insécurité et les violences. « Nous ne pouvons pas effacer ce qu’elles ont enduré, mais nous pouvons veiller à ce qu’elles disposent d’un endroit sûr où dormir ce soir », a conclu Mohamed Refaat.