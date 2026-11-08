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Pays-Bas : une marée rouge envahit Amsterdam en soutien à Gaza

Drapeaux palestiniens et pancartes dénonçant la situation à Gaza ont accompagné le cortège de la quatrième « Ligne rouge » : plusieurs dizaines de milliers de manifestants, vêtus de rouge, ont défilé dans des rues fermées à la circulation, autour du Museumplein et du musée Van Gogh. Les slogans « Libérez la Palestine » et « Honte à vous » ont résonné dans la foule, tandis que des pancartes « Pas en mon nom », « On affame Gaza » et « Arrêtez le génocide » étaient brandies. Les participants réclament un durcissement des sanctions commerciales contre Israël, l'arrêt des ventes d'armes et la reconnaissance des opérations militaires israéliennes à Gaza comme un génocide. Israël rejette cette accusation et affirme avoir lancé son offensive en réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre 2023, qui ont fait environ 1 200 morts et conduit à la prise de 251 otages. Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 1 550 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes depuis le cessez-le-feu d'octobre 2025. Absent de cette manifestation, le Premier ministre néerlandais Rob Jetten a défendu la politique de son gouvernement, affirmant renforcer la pression diplomatique sur Israël tout en appelant le Hamas à respecter ses engagements.

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