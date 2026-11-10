Cameroun : des populations appellent au changement lors des législatives

Au Cameroun, la date des élections législatives annoncée par le président Paul Biya lundi, faisait mardi la Une des journaux dans le pays.

Le scrutin aura finalement lieu le 7 février selon un décret présidentiel, après deux reports. Le changement reste le leitmotiv dans un pays ou des habitants militent de plus en plus pour le renouvellement de la classe politique.

‘’Nos attentes pour les élections municipales et législatives du 7 février sont les suivantes : nous voulons un renouveau de la classe politique et que de véritables jeunes accèdent au pouvoir. Parce que nous sommes dans un pays où l’on a l’impression que la classe politique est un peu sur le déclin, dépassée.’’, déclare Nkopipie Kodjo, responsable d’une association caritative.

Mais pas seulement des Camerounais attendent aussi du vote à venir, des réponses aux maux qui gangrènent leur pays.

‘’Le sentiment qui règne parmi nous, les Camerounais, c’est que le pays est complètement enlisé sur tous les fronts. Rien n’avance. Les scandales se multiplient de toutes parts, que ce soit dans les projets sociaux ou dans les projets de développement. Rien ne fonctionne. On espère qu’aux prochaines élections, nous aurons des représentants qui iront au Parlement pour débattre véritablement des problèmes du Cameroun, afin que nous puissions remettre les choses sur les rails.’’, explique Henri Etene, chef d’entreprise.

Ces élections auront lieu dans un contexte tendu. Le pays attend un remaniement gouvernemental annoncé, il y a près d’un an, ainsi que la nomination d’un vice-président, fonction réintroduite par une réforme constitutionnelle en avril.