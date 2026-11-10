Kenya : plus de 50 000 réfugiés éthiopiens confrontés à une urgence humanitaire

Les violences persistantes dans la région éthiopienne de Moyale provoquent un afflux massif de déplacés vers le Kenya.

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), jusqu’à 50 000 personnes auraient franchi la frontière, contre 36 000 précédemment recensées, d’après les autorités locales. Les opérations d’enregistrement et de vérification se poursuivent.

Les personnes déplacées sont accueillies dans des abris temporaires, notamment des écoles et des églises, ou hébergées par des proches et des communautés locales.

Dans le camp d’Al Huda, les conditions de vie demeurent précaires, en particulier en matière d’accès à l’eau et au logement. « Nos maisons ont été incendiées et nous avons été séparés de certains membres de notre famille pendant la fuite », témoigne Fatuma Ahmed, déplacée depuis douze jours. Si elle se dit désormais en sécurité, elle souligne l’insuffisance des ressources disponibles. Ibrahim Ali Hassan, père de trois enfants, indique également avoir perdu contact avec sa famille après avoir fui l’insécurité.

Sur le terrain, le HCR et les autorités kényanes coordonnent les opérations d’assistance avec plusieurs organisations humanitaires, dont l’Organisation internationale pour les migrations, l’UNICEF, le Programme alimentaire mondial et la Croix-Rouge kényane. Les priorités concernent l’accès à l’alimentation, à l’eau potable, à l’assainissement, aux soins de santé et aux abris, ainsi que la prévention des maladies transmissibles.

Face à l’ampleur des besoins, les partenaires humanitaires ont lancé un appel de fonds de 8,9 millions de dollars pour venir en aide à quelque 50 000 personnes.

À l’origine des affrontements, une confrontation survenue le 18 octobre autour de l’ouverture d’un bureau administratif régional somali et du déploiement de son drapeau dans une zone contestée de Moyale éthiopienne. La ville, partagée entre les administrations régionales d’Oromia et de Somali, est au cœur d’un différend territorial ancien opposant notamment les communautés borana, d’origine oromo, et garre, d’origine somalie.

Alors que les tensions persistent, l’afflux de déplacés fait peser une pression croissante sur les capacités d’accueil du Kenya et sur les dispositifs humanitaires déployés à sa frontière.