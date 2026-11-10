Mauritanie : l'activiste anti-esclavagiste Dah Abeid démissionne du Parlement

En Mauritanie, Biram Dah Abeid a démissionné lundi du Parlement, invoquant la corruption '' généralisée'' dans le pays.

L’activiste dénonce l’inertie des autorités mauritaniennes face au phénomène, affirmant « qu’il n’y a pas une seule personne en prison accusée de corruption ».

C’est désormais sur le terrain qu’il entend mener sa lutte contre le phénomène, estimant que les débats au sein du Parlement mauritanien sont devenus ''inutiles.''

Biram Dah Abeid a été élu pour la première fois au Parlement en 2018 alors qu’il était en prison. Il a été réélu en mai 2023 au sein d’une alliance d’opposition.

Abeid s'est présenté trois fois à l'élection présidentielle et a été battu à deux reprises par l'actuel chef de l'État, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui l'avait emporté en 2024 avec 56 % des voix contre 22 % pour l’activiste.

Descendant d’esclaves noirs, il est à la tête de l’Initiative pour la renaissance du mouvement abolitionniste (IRA), qui dénonce la persistance de l’esclavage en Mauritanie, ce que conteste l’exécutif mauritanien qui a légiféré sur la question.