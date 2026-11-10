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Rwanda : un suspect du génocide extradé par les USA

Des photos de famille de certaines des victimes exposées au Centre mémorial du génocide de Kigali, à Kigali, au Rwanda, le 5 avril 2014.   -  
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AP2014
By Rédaction Africanews

Génocide des Tutsis au Rwanda

Jean Léonard Teganya, incarcéré aux États-Unis pour avoir dissimulé sur son implication dans le génocide de 1994 au Rwanda, a été expulsé vers son pays d'origine. Le parquet national rwandais a confirmé l’arrivée du quinquagénaire.

Étudiant et membre du MRND, au pouvoir, à l’époque, il aurait participé au génocide, à la tête des ''équipes de soldats'' et de jeunes progouvernementaux accusés d’avoir exécuté des patients tutsis dans un hôpital.

Selon la justice rwandaise, Jean Léonard Teganya a également été impliqué dans les meurtres de sept Tutsis et le viol de deux femmes de cette même ethnie. Le suspect avait quitté le Rwanda en juillet 1994, il est arrivé aux États-Unis en 2014 après un long périple.

L’année dernière, un autre fugitif du génocide, François Gasana, a été extradé de Norvège vers le Rwanda

Entre 800 000 et 1 million de personnes ont perdu la vie en 100 jours lors du génocide rwandais.

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