Harry et Meghan au Parlement européen pour protéger les enfants en ligne

Le duc et la duchesse de Sussex ont notamment posé aux côtés de la présidente de l'institution, Roberta Metsola, avant que le prince Harry ne prenne la parole devant les participants. Le couple a également rencontré pendant une dizaine de minutes des familles dont les enfants ont été victimes d'abus en ligne. Sur les images, Harry et Meghan arrivent ensemble au Parlement européen, échangent avec leurs hôtes et se prêtent à une séance de photos, avant que le prince ne monte à la tribune pour prononcer son discours. Cette visite s'inscrit dans leur engagement public en faveur de la protection des mineurs sur Internet. Ce déplacement intervient quelques jours après l'inculpation de Thomas Markle, le père de Meghan, avec lequel elle entretient des relations rompues, pour détention présumée d'images pédopornographiques. Il s'agit de la première apparition publique de la duchesse de Sussex depuis son arrestation. Cette affaire judiciaire, distincte de la visite du couple à Bruxelles, attire néanmoins davantage l'attention sur cet événement consacré à la sécurité des enfants en ligne. Au Parlement européen, les échanges ont porté sur les risques auxquels les jeunes sont exposés sur les plateformes numériques et sur les conséquences des violences en ligne pour les victimes et leurs proches. En rencontrant les familles concernées, Harry et Meghan ont ainsi voulu mettre en lumière les enjeux de la protection des enfants sur Internet.