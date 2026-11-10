Gambie : l’opposant Darboe est candidat à la présidentielle du 5 décembre

En Gambie, l’opposant historique Ousainou Darboe est candidat à la présidentielle du 5 décembre. À 78 ans, le chef du principal parti d’opposition, l’UDP, se présente pour la sixième fois.

Il affrontera le président sortant Adama Barrow, qui brigue un troisième mandat. Emprisonné sous le régime de Yahya Jammeh, Ousainou Darboe avait soutenu Adama Barrow à la présidentielle de 2016. Après la victoire de ce dernier, Darboe était entré au gouvernement, d’abord ministre des Affaires étrangères, puis vice-président.

Mais les deux hommes ont rompu leur relation en 2019. Aujourd’hui, ils se retrouvent face à face. Les projections électorales évoquent principalement un duel entre le NPP au pouvoir et l‘UDP de Darboe. Quelque 1,1 million de Gambiens sont inscrits sur les listes électorales.

La Commission électorale indépendante doit encore valider les candidatures avant l’ouverture de la campagne.