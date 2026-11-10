Éthiopie : des protections réutilisables pour lutter contre la « pauvreté menstruelle »

Dans un atelier du centre d’Addis-Abeba, une douzaine d’ouvrières confectionnent des serviettes hygiéniques en coton, lavables et réutilisables jusqu’à deux ans. À l’origine de cette initiative, Hanan Ahmed, 41 ans, fondatrice de l’entreprise Han’s with Care, créée en 2021 pour combattre la précarité menstruelle et les tabous entourant les règles.

En Éthiopie, où les protections hygiéniques sont entièrement importées, leur coût constitue un obstacle pour de nombreuses femmes. Selon une étude de l’université Johns-Hopkins publiée en 2017, seules 28 % des Éthiopiennes déclaraient disposer de tout le nécessaire pour leurs menstruations. Faute de moyens, certaines adolescentes manquent l’école et des femmes perdent des revenus, tandis que d’autres recourent à des solutions insalubres, susceptibles de provoquer des infections.

Hanan Ahmed connaît personnellement ces difficultés. Adolescente, elle s’absentait parfois de l’école pendant une ou deux semaines en raison de menstruations abondantes et de la gêne provoquée par les fuites. Après une carrière dans la mode puis dans l’aviation, elle a décidé de consacrer son activité à cette problématique. Son entreprise peut aujourd’hui produire jusqu’à 1 000 serviettes par jour, distribuées gratuitement grâce à des partenariats avec des entreprises et des établissements scolaires.

Au-delà de l’accès aux protections, l’entrepreneuse souhaite faire évoluer les mentalités. Dans certaines communautés rurales, les menstruations demeurent un sujet de honte et peuvent conduire à l’exclusion des jeunes filles du foyer. À Addis-Abeba, des enseignants sensibilisent désormais leurs élèves afin de prévenir les inquiétudes liées aux premières règles et d’éviter les absences scolaires.

Hanan Ahmed entend ainsi normaliser les discussions autour des menstruations, à l’école comme au sein des familles. Elle espère obtenir davantage de soutien des autorités éthiopiennes et contribuer, à terme, à une transformation durable des perceptions sociales.