France : Teddy Riner candidat à la présidentielle de 2027

Du Judo à la présidence française, il y a sans nul doute qu’un pas que Teddy Riner veut franchir. Le multiple champion olympique a annoncé lundi sa candidature à la présidentielle de 2027 en France, prenant tout le monde à contre-pied.

Le Judoka dit avoir décidé de solliciter les suffrages des électeurs en raison des divisions dans son pays. Il ne cache pas son ambition : relever la France. Alors qu’il défend des opinions économiques libérales, Teddy Riner déclare qu’il n’est ‘’ni à droite, ni à gauche.’’

À 37 ans, Teddy Riner se lance un nouveau défi. Reste à savoir si ce novice en politique va tirer son épingle du jeu dans cette compétition.

Seule certitude pour l’heure, Teddy figure parmi les personnalités les plus appréciées des Français