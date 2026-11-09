France : Teddy Riner candidat à la présidentielle de 2027

Manifestations en France
Du Judo à la présidence française, il y a sans nul doute qu’un pas que Teddy Riner veut franchir. Le multiple champion olympique a annoncé lundi sa candidature à la présidentielle de 2027 en France, prenant tout le monde à contre-pied.
Le Judoka dit avoir décidé de solliciter les suffrages des électeurs en raison des divisions dans son pays. Il ne cache pas son ambition : relever la France. Alors qu’il défend des opinions économiques libérales, Teddy Riner déclare qu’il n’est ‘’ni à droite, ni à gauche.’’
À 37 ans, Teddy Riner se lance un nouveau défi. Reste à savoir si ce novice en politique va tirer son épingle du jeu dans cette compétition.
Seule certitude pour l’heure, Teddy figure parmi les personnalités les plus appréciées des Français
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