Nigeria : la réserve naturelle de Lekki, une forêt au cœur de Lagos

Au cœur de Lagos au Nigeria, l’une des mégapoles africaines les plus densément peuplées et dominées par le béton, se trouve une réserve naturelle de 78 hectares. Il s’agit du Centre de conservation de Lekki, véritable poumon vert face à l’expansion urbaine effrénée.

''Ce dont je suis vraiment fière, c’est l’entretien, car je pense que c’est quelque chose qui fait généralement défaut au Nigeria. Je pense que nous devrions essayer de préserver davantage de lieux comme celui-ci.'', souligne Sarah Omorodion Touriste.

Créé en 1990 par la Nigerian Conservation Foundation, le site préserve les zones humides côtières qui couvraient autrefois la région. Mais l’expansion immobilière environnante a modifié le paysage.

''L’un des principaux défis est l’envahissement par les activités humaines. Si vous regardez autour du centre, il y a des zones résidentielles et il est pratiquement impossible de construire des bâtiments sans remblayage de sable. Actuellement, une mare d’eau s’accumule au sein même du centre, ce qui cause bien sûr des dégâts à certaines de nos installations, y compris aux arbres. '', raconte Stephen Aina, chef de projet, Centre de conservation de Lekki.

Pour sensibiliser les citadins, le centre a construit la plus longue passerelle suspendue d’Afrique, un parcours de 401 mètres situé à 22 mètres de hauteur.

'' Elle est conçue de manière à vous permettre d’accéder aux quatre strates de la forêt : le sol forestier, le sous-bois, la canopée, puis la strate émergente. La strate émergente est celle où l’on se trouve au-dessus de la couverture forestière.'', explique Abanj James Kejin, responsable de la passerelle dans la canopée du LCC.

Alors que les villes africaines s’urbanisent à un rythme sans précédent, cette réserve urbaine offre un modèle de coexistence entre la nature et les mégapoles.