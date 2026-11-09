Sénégal : au moins 39 morts dans le naufrage d’une pirogue de migrants

Le bilan du naufrage d’une pirogue de migrants au large de Kébémer, dans la région de Louga, s’est alourdi à au moins 39 morts, a annoncé lundi la gouverneure régionale, Ndeye Nguenar Mbodj.

Quatre nouveaux corps ont été découverts, portant le bilan à 39 victimes, contre 35 la veille. Un seul survivant a été secouru.

Selon la gouverneure, 23 des victimes ont été identifiées par leurs familles et leurs dépouilles leur ont été restituées. Les recherches se poursuivent afin de retrouver d’éventuelles autres victimes, alors qu’un nombre indéterminé de personnes sont toujours portées disparues.

Le drame s’est produit vendredi au large de Loumpoul, dans le département de Kébémer, entre Dakar et Saint-Louis. L’embarcation, brisée en deux, a été retrouvée échouée sur une plage de Thieppe. D’après Saliou Diouf, fondateur de l’association d’aide aux migrants Boza Fii, les corps repêchés jusqu’à présent sont ceux de ressortissants sénégalais.

Le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, s’est rendu lundi sur les lieux du naufrage afin de rencontrer les familles des victimes. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a assuré que les autorités et les moyens de l’État étaient mobilisés pour retrouver les disparus, prendre en charge les rescapés et accompagner les familles endeuillées.

Ce drame intervient dans un contexte de recrudescence des arrivées de migrants aux îles Canaries. Selon les autorités espagnoles, plus de 6 000 personnes ont débarqué dans l’archipel au mois d’octobre, tandis qu’environ 5 000 autres y sont arrivées depuis le début du mois de novembre.

La traversée de l’Atlantique, particulièrement périlleuse, demeure l’une des principales voies migratoires vers l’Europe. Le renforcement des contrôles maritimes au Sénégal et en Mauritanie pousse certains candidats à l’exil à partir plus au sud, notamment depuis la Gambie, allongeant considérablement la durée de navigation et augmentant les risques de naufrage.