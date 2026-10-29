Gabon : trois corps retrouvés après le naufrage d'une plateforme pétrolière

Trois corps ont été retrouvés suite au naufrage d'une plateforme pétrolière samedi au large du Gabon et les recherches continuent pour retrouver deux disparus, selon un nouveau bilan communiqué par les autorités gabonaises dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les dépouilles ont été retrouvées mercredi à l'intérieur de la plateforme encore immergée, a indiqué le chef d’état-major de la marine gabonaise, Charles Hubert Bekale-Meyong.

Dans un communiqué diffusé cette nuit par la chaîne publique gabonaise Gabon24, le militaire a attribué cette découverte à des robots sous-marins, mais a ajouté que les images recueillies ne permettaient pas d'identifier les victimes.

Selon le communiqué des autorités, les équipes de sauvetage se préparaient à récupérer les corps des victimes afin de les identifier.

Une grave défaillance structurelle a provoqué samedi soir le naufrage de la plateforme pétrolière Prospector 5 au large de Maymuba, au sud du pays, alors qu'elle comptait 115 personnes à bord. L'incident s'est produit « dans le cadre des préparatifs d’une campagne de forage planifiée ».

Au total, 110 personnes avaient été retrouvées saines et sauves mais cinq restaient portées disparues après la catastrophe. Dès mardi, les autorités gabonaises avaient confirmé le décès d'une des victimes, un ressortissant indien. Son corps n'avait alors pas encore été retrouvé. Trois citoyens gabonais et un ressortissant croate manquaient aussi à l'appel.

On ignore si le citoyen indien, déjà présumé mort, figure parmi les corps retrouvés dans les débris de la plateforme.

Le ministre du Pétrole, Clotaire Kondja, a annoncé dimanche avoir ordonné « l’ouverture d’une enquête technique destinée à établir les circonstances exactes de l’accident et les responsabilités ».