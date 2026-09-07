L’Égypte rejette l’utilisation des corridors maritimes comme "outil de pression"

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a appelé à garantir la liberté de navigation et rejeté l’utilisation des corridors maritimes comme moyen de pression ou d’escalade. Des responsables arabes ont également appelé au respect de la souveraineté des États de la région.

Réunis au Caire, les ministres arabes des Affaires étrangères et plusieurs responsables de la région ont discuté des tensions et des enjeux sécuritaires au Moyen-Orient.

Le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelatty, a insisté sur la nécessité de préserver la liberté de navigation, tout en rejetant l’utilisation des voies maritimes à des fins de pression politique ou d’escalade.

« Nous insistons sur la nécessité de garantir la liberté de navigation et, naturellement, rejetons totalement l’utilisation des corridors maritimes comme outil de pression ou d’escalade », a déclaré Badr Abdelatty.

Le dialogue avec l’Iran sous conditions

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Fahmy, a pour sa part évoqué les relations avec l’Iran. Il a indiqué que les pays arabes restaient ouverts à des relations de voisinage équilibrées, à condition que celles-ci reposent sur le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États.

« Nous sommes ouverts à des relations de voisinage équilibrées [avec l’Iran], à condition qu’elles soient fondées sur le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, ainsi que sur la cessation des ingérences dans les affaires intérieures », a-t-il déclaré.

Le Liban dénonce les attaques israéliennes

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Rajji, a de son côté condamné les attaques israéliennes contre le Liban et dénoncé des violations du droit international et du droit international humanitaire.

Il a également accusé Israël d’occuper de vastes portions du territoire libanais, affirmant que les violences avaient fait environ 9 000 morts et 30 000 blessés, tout en provoquant le déplacement de centaines de milliers de personnes à l’intérieur du pays.

« Nous condamnons dans les termes les plus forts les attaques israéliennes contre la souveraineté et l’intégrité territoriale du Liban », a déclaré Youssef Rajji.

Les déclarations interviennent alors que les tensions régionales continuent de peser sur la sécurité maritime, les relations entre les pays du Moyen-Orient et les efforts diplomatiques visant à contenir une nouvelle escalade.