Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez en Algérie pour sceller la reprise du dialogue  

Une visite officielle visant à sceller la réconciliation entre deux pays. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez est arrivé ce lundi à Alger. Une première depuis quatre ans, puisque l'Espagne et l'Algérie ont traversé une crise diplomatique majeure provoquée par le dossier du Sahara occidental.

Selon Pedro Sánchez, ce déplacement a une "importance particulière" pour l'Espagne, qui considère l'Algérie "non seulement comme un pays voisin, mais aussi comme un partenaire stratégique".

Accompagné de dirigeants de grandes entreprises espagnoles du secteur de l'énergie, le chef du gouvernement espagnol a rappelé que l'Algérie était, cette année, le premier fournisseur de gaz naturel de l'Espagne.

De son côté, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré, lors d'une conférence de presse à Alger, que les discussions avec Pedro Sánchez avaient été "fructueuses" et "franches", estimant que cette visite donnait "un nouvel élan" aux relations bilatérales.

Les relations entre Alger et Madrid s'étaient fortement dégradées en 2022, lorsque l'Espagne avait soutenu la revendication de souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le pays avait ainsi rompu sa position de neutralité adoptée pendant plusieurs années.

Un changement de position qui avait suscité la colère de l'Algérie, soutien du Front Polisario, mouvement indépendantiste sahraoui.

Les deux pays ont commencé à rétablir leurs relations commerciales l'an dernier et, en mars de cette année, l'Algérie a annoncé la réactivation du traité d'amitié.