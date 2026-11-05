Sahara Occidental : le Maroc promet de respecter le cessez-le-feu sans la MINURSO

Le Maroc affirme qu'il continuera de respecter le cessez-le-feu au Sahara occidental, malgré la fin de la mission des Nations unies chargée de surveiller la situation dans le territoire.

Cette annonce intervient après la décision du Conseil de sécurité de ne pas renouveler le mandat de la MINURSO, mettant ainsi un terme à 35 années de présence onusienne.

Dans un communiqué publié mercredi 4 novembre, à l'issue d'une réunion présidée par le roi Mohammed VI et consacrée à l'évolution du dossier du Sahara occidental, le Palais royal a assuré que l'engagement du Maroc en faveur du cessez-le-feu resterait inchangé. Rabat présente cet engagement comme une décision volontaire qui ne dépend pas du maintien de la mission des Nations unies.

La fin de la MINURSO suscite toutefois des réactions contrastées dans la région. Le Maroc a exprimé sa satisfaction à l'égard de la non-reconduction du mandat de la mission, estimant que ses fonctions initiales étaient devenues obsolètes et qu'elle n'avait pas réussi à garantir durablement le respect du cessez-le-feu. À l'inverse, le Front Polisario a fait part de ses inquiétudes, tandis que l'Algérie a exprimé ses « profonds regrets ».

Le conflit oppose depuis plusieurs décennies le Maroc au Front Polisario, mouvement soutenu par l'Algérie qui revendique l'indépendance du Sahara occidental depuis le retrait de l'Espagne en 1976. Le Maroc contrôle aujourd'hui les principales villes du territoire ainsi que son littoral. Un dispositif défensif d'environ 2 700 kilomètres, communément appelé « mur des sables », sépare les zones sous contrôle marocain des secteurs situés à l'est, où le Polisario maintient ses positions. Le mouvement dispose également de bases arrière et de camps de réfugiés dans la région de Tindouf, dans le sud-ouest algérien.

La situation sécuritaire demeure fragile depuis la reprise des hostilités annoncée par le Polisario en 2020, à la suite d'une opération marocaine dans la zone du passage frontalier avec la Mauritanie. Les Nations unies continuent néanmoins de qualifier le conflit de faible intensité.

Au-delà de la question du cessez-le-feu, Rabat entend désormais poursuivre son offensive diplomatique. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a indiqué que la prochaine étape serait d'obtenir le retrait du Sahara occidental de la liste des territoires non autonomes examinés par le comité de décolonisation des Nations unies. Il affirme que le Maroc bénéficie du soutien de deux tiers des États membres de l'organisation.