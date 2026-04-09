Algérie : le Polisario célèbre les 50 ans de la République arabe sahraouie

À l’occasion du 50e anniversaire de la création de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) proclamée le 27 février 1976 en Algérie, le Front Polisario a organisé mercredi un défilé militaire dans un camp de réfugiés près de Tindouf, en Algérie.

Une commémoration en grande pompe alors que le territoire est toujours sous domination marocaine qui a contraint le Polisario a tenir cet évènement chez son voisin algérien, en raison de ses opérations de drones. Avec la volonté de Dieu, le prochain anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique sera célébré sur notre terre. J’espère qu’à cette occasion, tous les hommes et les véhicules blindés que vous avez vus défiler aujourd’hui se trouveront dans les villes libérées de Sakia El Hamra et Oued Ed-Dahab, dès l’année prochaine, espère une réfugiée sahraouie. Brahim Ghali, chef du mouvement indépendantiste, a réaffirmé la position du Polisario, pour lui la politique des solutions imposées, l’occupation illégale, ou encore la modification des frontières par la force ont prouvé leur échec. Il milite pour une indépendance dessinée par la république saharaouie.

Le peuple sahraoui possède un droit inaliénable à l’autodétermination et à décider de son propre avenir. L’indépendance reste la seule voie vers une paix juste et durable a-t-il dit.

Le Sahara occidental est aujourd'hui contrôlé à 80% par Rabat et la question de l'autodétermination de la république sahraouie est au cœur des rapports de forces internationaux. Le Polisario peut compter sur l'Algérie, un allié sûr dans cette lutte interminable.