Le Premier ministre français en visite au Maroc

Accompagné d'une douzaine de ministres, dont le chef de la diplomatie Jean-Noël Barrot et le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, Sébastien Lecornu doit rencontrer son homologue marocain Aziz Akhannouch.

Une réunion intergouvernementale de haut niveau, la première du genre entre les deux pays depuis 2019.

Après une première étape au Qatar, cette visite marque les débuts diplomatiques de Sébastien Lecornu depuis sa nomination à Matignon. Plusieurs entretiens et séances de travail sont prévus pour approfondir la coopération bilatérale.

Les relations entre la France et le Maroc se sont nettement réchauffées depuis l'été 2024, lorsque le président Emmanuel Macron a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental une décision qui avait provoqué de vives tensions avec l'Algérie.

Parmi les dossiers évoqués figure également la préparation d'une possible visite du roi Mohammed VI à Paris, qui serait la première d'un souverain marocain en France depuis 2000.

Sur le plan sécuritaire, Laurent Nuñez doit s'entretenir avec son homologue marocain Abdelouafi Laftit. Au menu : la coopération judiciaire, et notamment la possible extradition vers la France d'Ismaël Benahmed, un Franco-Marocain recherché dans une enquête pour meurtre commis à Paris en 2019.