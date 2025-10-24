Sahara occidental : le Front Polisario veut soumettre le plan du Maroc à un référendum

C’est un conflit vieux de plus de 50 ans qui pourrait trouver une issue très prochainement. Au Sahara occidental, le Front Polisario s’est dit prêt à accepter le plan d’autonomie du Maroc, proposé en 2007, à condition qu’il soit validé par la population sahraouie à travers un référendum.

Le plan d’autonomie du Maroc pour le Sahara occidental a obtenu la validation d’une grande partie de la communauté internationale, notamment le Royaume-Uni, l’Union européenne et les États-Unis.

Steve Witkoff, l’envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient, a récemment déclaré que Washington œuvrait pour la conclusion d’un accord de paix entre le Maroc et l’Algérie.

Mohamed Yeslem Beissat, le ministre des Affaires étrangères sahraoui, indique que le Front Polisario a présenté une "proposition élargie" ce lundi au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies qui doit examiner le 31 octobre une nouvelle résolution sur l’avenir du territoire.

Colonie espagnole jusqu’en 1975, le Sahara occidental est contrôlé à 80 % par le Maroc. Il reste toutefois classé dans la liste des territoires non autonomes de l’ONU.