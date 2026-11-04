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Le Niger et l'administration Haftar liés par un accord de coopération

Le Premier ministre du Niger, Lamine Zeine Ali Mahaman, lors de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le 25 septembre 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Libye

Le Niger et les autorités de l’est de la Libye sont désormais liés par un protocole d’accord stratégique.

Le document a été signé à Benghazi par le Premier ministre nigérienAli Mahaman Lamine Zeineet le général Saddam Haftar, commandant en second de l’Armée nationale libyenne et fils du maréchal Khalifa Haftar.

Les deux parties veulent, à travers ce texte, renforcer leurs relations bilatérales et élargir leur coopération dans divers secteurs, a déclaré le chef du gouvernement nigérien.

Les autorités nigériennes jouent sur deux fronts en Libye. Elles entretiennent en effet aussi des relations avec le gouvernement libyen basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale.

Le Niger partage une frontière de plus de 340 kilomètres avec la Libye.

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