Le Niger et l'administration Haftar liés par un accord de coopération

Le Niger et les autorités de l’est de la Libye sont désormais liés par un protocole d’accord stratégique.

Le document a été signé à Benghazi par le Premier ministre nigérienAli Mahaman Lamine Zeineet le général Saddam Haftar, commandant en second de l’Armée nationale libyenne et fils du maréchal Khalifa Haftar.

Les deux parties veulent, à travers ce texte, renforcer leurs relations bilatérales et élargir leur coopération dans divers secteurs, a déclaré le chef du gouvernement nigérien.

Les autorités nigériennes jouent sur deux fronts en Libye. Elles entretiennent en effet aussi des relations avec le gouvernement libyen basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale.

Le Niger partage une frontière de plus de 340 kilomètres avec la Libye.