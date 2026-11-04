Le Tchad et l'Algérie réaffirment leur rapprochement diplomatique

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a effectué mardi 3 novembre une visite de travail à Ndjamena. Au menu des échanges avec les autorités tchadiennes : le renforcement de la coopération économique et sécuritaire, ainsi que le suivi des accords bilatéraux conclus entre les deux pays.

Reçu par le président tchadien Mahamat Idriss Déby, Ahmed Attaf, lui a transmis les salutations du chef de l’État algérien Abdelmadjid Tebboune et salué la dynamique positive des relations entre les deux pays.

Les discussions ont notamment porté sur la mise en œuvre des 27 accords bilatéraux conclus en avril dernier, lors de la quatrième commission mixte algéro-tchadienne. Parmi les projets engagés figure la construction d’une centrale électrique de 40 mégawatts dans la capitale tchadienne. La première pierre de cette infrastructure a été posée en juin dernier.

Au-delà des enjeux économiques, la coopération sécuritaire a occupé une place centrale dans les échanges entre Ahmed Attaf et son homologue tchadien, Ahmat Kogri. Les deux responsables ont abordé les défis liés à l'instabilité au Sahel et à la lutte contre le terrorisme, dans une région confrontée à de multiples tensions.

À cette occasion, le chef de la diplomatie algérienne a souligné la convergence des préoccupations entre les deux pays, notamment en matière de sécurité, de stabilité et de développement. Alger et Ndjamena partagent, selon lui, un objectif commun : mobiliser le potentiel de la région sahélo-saharienne au service de sa prospérité.

Aucun nouvel accord n'a été signé à l'issue de cette visite. Les deux pays affichent néanmoins leur volonté de poursuivre le rapprochement engagé et d'accélérer la concrétisation de leurs engagements communs.