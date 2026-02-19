L'Afrique se forge un avenir commercial au-delà de l'AGOA [Business Africa]

Les gouvernements africains se préparent à la fin de l'AGOA (African Growth and Opportunity Act), un pacte commercial préférentiel avec les États-Unis qui a été prolongé d'un an au début du mois de février.

Le paysage commercial mondial évoluant rapidement, la pertinence de l'AGOA a été remise en question.

Si sa fin imminente est un coup dur pour les exportateurs africains, c'est aussi l'occasion pour les gouvernements d'élaborer une stratégie commerciale qui s'appuie sur la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), sur le commerce électronique et sur la réduction des risques géopolitiques.

Jane Seruwagi Nalunga est experte en matière de commerce et d'investissement et directrice exécutive de l'Institut d'information et de négociations commerciales pour l'Afrique australe et orientale (SEATINI). Elle nous fait part de son point de vue sur la manière dont les pays africains peuvent façonner un avenir commercial au-delà de l'AGOA.

Ruée vers l'or : comment les principaux producteurs africains peuvent-ils tirer parti de la hausse des prix ?

L'or a fait un bond de 65 % en 2025. Cette hausse s'est poursuivie en 2026. Les principaux producteurs africains en profitent.

Le continent produit plus d'or que n'importe quel autre continent, mais le métal n'est considéré que comme une source de devises et non comme un levier stratégique.

Sécurité de l'eau : Alerte : l'urbanisation dépasse l'offre

Les villes africaines abriteront 1,5 milliard de personnes d'ici à 2050. Mais les investissements dans l'eau et l'assainissement, nécessaires pour soutenir les populations, alimenter l'industrie et produire des denrées alimentaires, ne suivent pas.

On estime que l'Afrique perd chaque année 5 % de son PIB en raison du sous-investissement et de l'inefficacité du secteur de l'eau.

L'Union africaine ayant déclaré que 2026 serait l'année de la sécurité de l'eau, nous posons la question suivante : les gouvernements peuvent-ils enfin passer de la prise de conscience à l'action ?