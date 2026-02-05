Renouvellement de l'AGOA pour 1 an : les professionnels kényans sollicitent une solution permanente

Les fabricants africains ont averti mercredi que la prolongation d'un an de l'accord de longue date sur l'exonération des droits de douane avec les États-Unis n'était qu'un « répit » temporaire et pourrait compromettre les investissements à long terme.

L'African Growth and Opportunity Act (AGOA) a été renouvelé mardi par le président Donald Trump jusqu'à la fin de 2026.

Pilier des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique depuis 25 ans, l'AGOA a permis aux États-Unis d'acheter chaque année pour des milliards de dollars de voitures, de vêtements et d'autres articles en franchise de droits à certains pays africains. Mais l'administration Trump, largement hostile aux accords de libre-échange, a laissé l'accord expirer le 30 septembre. La nouvelle prolongation s'accompagne de nouvelles exigences et est loin de correspondre au renouvellement pluriannuel souhaité par de nombreuses entreprises africaines.

« L'AGOA du XXIe siècle doit exiger davantage de nos partenaires commerciaux et offrir un meilleur accès au marché aux entreprises, aux agriculteurs et aux éleveurs américains », a déclaré Jamieson Greer, représentant américain au commerce, dans un communiqué. Au Kenya, le propriétaire d'une usine qui exporte des jeans Wrangler et Levi's dans le cadre de cet accord a déclaré que cette prolongation était « une bonne nouvelle ». «Mais elle ne vaut qu'une saison, donc les négociations ne sont pas terminées », a déclaré Pankaj Bedi, PDG de United Aryan à Nairobi. Son usine avait été contrainte de payer des droits supplémentaires lorsque l'AGOA a expiré l'année dernière, afin de conserver ses acheteurs américains, poussant l'entreprise et ses 10 000 employés au bord de la faillite. « La prolongation nous donne un répit, ce qui est essentiel. Mais cela ne nous aidera pas pour les commandes et les investissements à long terme qui nous permettent de survivre », a déclaré M. Bedi. - « Petite victoire » - L'AGOA est en vigueur dans 32 pays africains et représente des dizaines de milliers d'emplois. En 2024, 8,23 milliards de dollars de marchandises ont été exportés dans le cadre de cet accord, dont la moitié provenait d'Afrique du Sud, principalement des voitures, des métaux précieux et des produits agricoles.

Un cinquième provenait du Nigeria, principalement du pétrole et d'autres produits énergétiques, selon la Commission américaine du commerce international. Le petit Lesotho, qui vend une grande quantité de textiles aux États-Unis, a été particulièrement touché, et des centaines de travailleurs ont manifesté dans la capitale Maseru en octobre contre les réductions provoquées par les droits de douane américains. Le dirigeant syndical du Lesotho, Tsepang Makakole, a déclaré à l'AFP que les discussions initiales avaient porté sur la prolongation de l'AGOA pour 10 ans.

« On a commencé par 10 ans, puis 3 ans, et maintenant, ce n'est plus qu'un an. C'est une très petite victoire », a-t-il déclaré. « Les investisseurs pourraient dire que d'ici un an, nous devrions quitter le Lesotho, car nous voyons bien que ce n'est plus un bon pays pour fabriquer et exporter des vêtements vers les États-Unis », a-t-il ajouté.

Le gouvernement sud-africain s'est également dit « préoccupé par la courte durée de la prolongation » et a appelé à un accord « qui apportera une certitude quant aux décisions d'investissement et d'achat ».