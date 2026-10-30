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États-Unis : hommage à Patrick Stewart sur le Walk of Fame de Los Angeles

Un hommage sobre s'est tenu jeudi sur le Hollywood Walk of Fame : des fleurs ont été déposées sur l'étoile de Patrick Stewart, au 7021 Hollywood Boulevard, où passants, fans et équipes de télévision se sont relayés toute la journée jeudi. À quelques rues de là, Madame Tussauds Hollywood a installé un registre de condoléances devant sa statue de cire, où les visiteurs viennent écrire un message. Le musée rappelle ainsi l'empreinte qu'il laisse dans la culture populaire. Patrick Stewart est mort mercredi à son domicile, à 86 ans, auprès de son épouse Sunny Ozell. Sa famille a précisé qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer et d'une démence à corps de Lewy. Avant de devenir l'un des visages les plus célèbres de la science-fiction, il s'était illustré sur les scènes de théâtre, notamment dans le répertoire de Shakespeare. Son interprétation du capitaine Jean-Luc Picard dans Star Trek l'avait propulsé vers une renommée mondiale, avant qu'il ne prête ses traits au professeur Charles Xavier dans X-Men. L'acteur canadien William Shatner qui a incarné le capitaine James T. Kirk, prédécesseur de Picard, à 95 ans, est l'un des derniers témoins de la première génération de Star Trek. Il a salué un comédien qui, selon lui, apportait intelligence, élégance et humanité à chacun de ses rôles.

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