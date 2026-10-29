Israël : aucune majorité ne se dégage des législatives

En Israël, le dépouillement se poursuit après les élections législatives. Et à ce stade, aucune majorité ne se dessine au Parlement.

Selon les projections des médias israéliens, le bloc de Benjamin Netanyahou remporterait 53 sièges, contre 48 pour les partis d’opposition et 19 pour les formations dirigées par des Arabes.

Près de 500 000 bulletins restent à dépouiller, notamment ceux des militaires, des diplomates et des électeurs hospitalisés ou incarcérés.

Mais ces derniers votes ne devraient pas bouleverser les résultats.

La prochaine étape sera politique. Dès la semaine prochaine, le président israélien devra charger une personnalité de former un gouvernement.

Sans accord entre les différentes formations, le pays pourrait être contraint d’organiser de nouvelles élections au début de l’année prochaine.

Un scrutin marqué par les enjeux sécuritaires, alors qu’Israël fait face à de vives critiques internationales sur la situation à Gaza et les violences de colons en Cisjordanie occupée.