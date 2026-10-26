Les Israéliens votent mardi pour des élections législatives cruciales

Les Israéliens sont appelés aux urnes mardi pour des élections législatives cruciales, les premières depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Le maintien au pouvoir du Premier ministre Benjamin Netanyahu, la sécurité nationale et les divisions au sein de la société dominent une campagne particulièrement clivante.

Le scrutin est largement considéré comme un test du bilan de Netanyahu, notamment face aux défaillances sécuritaires qui ont précédé l’attaque du 7 octobre et à la gestion des guerres qui ont suivi.

Le coût de la vie, les exemptions de service militaire accordées aux juifs ultra-orthodoxes et la réforme judiciaire controversée figurent également parmi les principaux enjeux de la campagne. Ses détracteurs estiment que cette réforme a fragilisé les institutions démocratiques du pays.

En revanche, la conduite de la guerre à Gaza et les opérations militaires israéliennes dans la région ont suscité relativement peu de débats. Les principaux blocs politiques soutiennent largement les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée et s’opposent à la création d’un État palestinien.

À Sderot, Shimon Elmaliah a choisi de soutenir l’opposant centriste Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major, qu’il estime capable de rapprocher les Israéliens.

« J’ai décidé de voter pour Eisenkot, car le moment est venu que quelqu’un commence à rassembler un peu ce peuple. Jusqu’à présent, nous formions deux camps, et je pense qu’Eisenkot saura nous unir », explique-t-il.

Eisenkot promet notamment de faire la lumière sur les défaillances ayant entouré l’attaque du 7 octobre et de restaurer les relations d’Israël avec ses alliés internationaux.

À l’inverse, certains électeurs continuent de faire confiance à Benjamin Netanyahu, qu’ils considèrent comme le mieux placé pour faire face aux menaces sécuritaires.

« Bibi a fait ses preuves dans tous les domaines. Seul Bibi remportera ces élections, et sinon, l’État d’Israël courra un danger existentiel », affirme Refael Ohayon, un habitant de Jérusalem.

D’autres réclament un renouvellement de la classe politique et davantage d’égalité. « Je veux qu’une nouvelle génération prenne le relais, une génération qui prendra soin de nos enfants et de nos petits-enfants, afin que nous ayons ici un pays meilleur, où règnent l’égalité des droits », témoigne Gitti Amrani, également habitante de Jérusalem.

Les élections détermineront la composition de la Knesset, le Parlement israélien, qui compte 120 sièges. Pour gouverner, un parti ou une coalition devra réunir le soutien d’au moins 61 députés.