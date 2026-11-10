Aide à Gaza : Lewis Hamilton visite le poste-frontière égyptien de Rafah

avec AP
Egypte
Lewis Hamilton s’est rendu mardi au poste-frontière égyptien de Rafah en amont d'une visite prévue auprès d'organisations envoyant de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.
La star de Formule 1 a notamment rencontré les humanitaires et visité les entrepôts logistiques du Croissant-Rouge égyptien qui facilitent l'acheminement de l'aide vers Gaza.
Selon les autorités égyptiennes, la visite avait pour but de permettre au septuple champion du monde de Formule 1 de mieux comprendre les efforts déployés par l’Égypte pour acheminer de l’aide vers Gaza.
Le geste du pilote intervient alors que l’aide humanitaire reste cruciale pour les populations de Gaza et que la situation dans l’enclave reste « absolument insoutenable » a déclaré le président français Emmanuel Macron mardi au Forum de la paix à Paris.
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