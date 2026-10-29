Caraïbes : la Couronne britannique rattrapée par son passé colonial

La tournée du roi Charles III dans les Caraïbes ravive le débat sur la responsabilité historique de la monarchie britannique dans l’esclavage.

Alors que plusieurs pays réclament des excuses officielles et des réparations, Londres maintient sa position et refuse de s’engager dans cette voie. À l’occasion de sa tournée dans les Caraïbes, notamment aux Bahamas, en Guyane et à Antigua-et-Barbuda, le roi Charles III est confronté aux revendications de ceux qui demandent à la monarchie de reconnaître pleinement son rôle dans l’histoire de la traite transatlantique.

Pendant plusieurs siècles, des millions d’Africains ont été déportés vers les Caraïbes et l’Amérique du Nord, où ils ont été contraints de travailler au profit de leurs propriétaires et des économies coloniales, contribuant à l’enrichissement de l’Empire britannique.

Des demandes d’excuses et de réparations

Face aux appels à des excuses officielles et à des réparations financières, les responsables du palais indiquent que le roi devrait réitérer ses déclarations précédentes, dans lesquelles il a qualifié l’esclavage d’« atrocité qui entache à jamais notre histoire ». Aucune présentation d’excuses formelles n’est toutefois annoncée.

Cette position est contestée par les militants qui réclament une reconnaissance plus concrète des conséquences de l’esclavage.

« Nous comprenons que le roi Charles et la monarchie britannique affirment qu’ils ne présenteront pas d’excuses. Et ils estiment n’avoir de comptes à rendre à personne. Mais nous sommes là pour leur rappeler… Il n’y a pas de délai de prescription pour le meurtre », a déclaré Jevon Thompson, président de l’Ethiopia Africa Black International Congress.

Une mobilisation internationale croissante

La pression en faveur de réparations s’est intensifiée ces dernières années. Les pays des Caraïbes et plusieurs nations africaines coordonnent davantage leurs démarches pour obtenir des excuses officielles, une reconnaissance des responsabilités historiques et des mesures de justice réparatrice.

Le débat dépasse le seul Royaume-Uni. Les États-Unis, le Portugal, l’Espagne et d’autres pays dont les économies ont bénéficié de l’esclavage sont également concernés par ces revendications.

Les défenseurs des réparations estiment que les conséquences de l’esclavage se prolongent au-delà de son abolition, notamment à travers les inégalités économiques et sociales qui affectent encore les populations d’ascendance africaine.

L’ONU appelle à une justice réparatrice

En mars, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution appelant à renforcer les démarches de justice réparatrice. Celle-ci évoque notamment des excuses officielles et des indemnisations pour les préjudices liés à l’esclavage, ainsi que pour ses conséquences persistantes.

Parmi les difficultés mises en avant figurent les inégalités d’accès aux opportunités économiques, les faibles niveaux de revenus et les écarts d’espérance de vie auxquels sont confrontées les populations noires des Caraïbes et des Amériques.

Le Royaume-Uni s’est abstenu lors du vote de cette résolution.