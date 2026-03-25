L’ONU reconnaît la traite transatlantique comme « crime contre l’humanité »

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté mercredi une résolution qualifiant la traite transatlantique de « crime le plus grave contre l’humanité », tout en appelant à des réparations concrètes pour réparer ces torts historiques.

Le texte exige également « la restitution rapide et sans entrave » des biens culturels œuvres d’art, monuments, archives et objets de musée à leurs pays d’origine, sans frais ni condition.

Un vote symbolique, mais significatif Avec 123 voix pour, 3 contre (États-Unis, Israël, Argentine) et 52 abstentions, cette résolution, bien que non contraignante, marque une avancée majeure dans la reconnaissance internationale des crimes liés à l’esclavage. Elle reflète une volonté collective de ne plus laisser ces injustices impunies.

Pour le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, ce vote envoie un signal clair : « La communauté internationale ne tolérera plus l’impunité. Grâce au multilatéralisme, la justice finira par triompher, quel que soit le temps nécessaire. »

Bien que symbolique, cette résolution pourrait accélérer les demandes de restitution des biens culturels et renforcer les appels à des excuses officielles de la part des anciens pays colonisateurs. Elle souligne aussi l’urgence de lutter contre les séquelles contemporaines de l’esclavage, comme le racisme structurel et les inégalités persistantes.