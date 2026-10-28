Le roi Charles III d'Angleterre rencontre les jeunes des Bahamas

Le roi Charles III d’Angleterre s’est adressé mardi à un rassemblement de jeunes à Clifford Park, à Nassau, évoquant les célébrations de l’indépendance des Bahamas en 1973.

Affirmant qu’il est juste de reconnaître les « grandes souffrances et injustices du passé » aux Bahamas et au-delà, il a insisté sur la nécessité de créer simultanément de nouvelles opportunités pour l’avenir.

« Depuis plus de 50 ans, je m’efforce, à travers diverses initiatives et organisations, d’aider les jeunes de tout le Commonwealth, y compris ici aux Bahamas, à innover, à prospérer et à s’épanouir, et ce, en harmonie avec la nature dont chacun d’entre nous dépend. Aujourd’hui, je ne peux donc que vous inviter à vous acquitter de cette mission sacrée : jouer votre rôle pour construire, pour vous-mêmes et pour vos descendants, un avenir véritablement durable. En gardant le cap vers le soleil, vous avez la chance de montrer au monde à quel point la vie est vraiment meilleure aux Bahamas », a déclaré roi Charles III, roi d’Angleterre.

Le roi a abordé le sujet de la menace que représente le changement climatique, soulignant que 90 % du territoire de cette nation insulaire se trouve à moins de deux mètres d’altitude.

Charles a déclaré qu’il était ravi d’être de retour à Clifford Park, où il avait représenté sa mère, la reine Élisabeth II, lors des célébrations de l’indépendance.