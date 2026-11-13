À Londres, une féerie d'eau et de lumière métamorphose les allées de Kew Gardens

Avec plus d'un million d'ampoules allumées en avant-première le 12 novembre, Kew Gardens a donné le coup d'envoi de son parcours nocturne d'hiver. Sur trois kilomètres, le site botanique britannique aligne 24 installations, dont six premières mondiales. L'attraction majeure de cette édition, The Electric Light Symphony, déploie devant la Palm House victorienne une chorégraphie de jets d'eau, de lasers et de projections présentée comme le plus grand spectacle de fontaines du Royaume-Uni. Le circuit permet également de redécouvrir les flammes du Fire Garden, le sentier enneigé du Star and Snowflake Gobo Walk, ainsi que la création sonore et visuelle New Life, New Love, New Dawn projetée sur la Temperate House, au milieu de fleurs lumineuses et de tunnels colorés. Le studio ITHACA signe par ailleurs Light Rain, transformant un chêne centenaire en cascade scintillante, aux côtés de la Christmas Cathedral, du Bubble Walk, de Where Flowers Wait et d'un carrousel ancien. Conçue pour mettre en valeur le patrimoine végétal et bâti du jardin, l'édition 2026-2027 se tient du 13 novembre au 3 janvier, incluant des créneaux à stimulation sensorielle réduite et des soirées réservées aux adultes. Véritable locomotive touristique de l'hiver à Londres, l'événement rassemble chaque soir des milliers de spectateurs.