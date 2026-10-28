Caraïbes : la visite de Charles III ravive le débat sur les réparations de l'esclavage

La tournée caribéenne du roi Charles III relance une question toujours sensible : le rôle historique de la monarchie britannique dans l’esclavage et la manière dont le Royaume-Uni doit répondre aux conséquences de cette période.

Le souverain britannique a entamé une visite de plusieurs jours aux Bahamas, en Guyana et à Antigua-et-Barbuda, trois territoires marqués par plusieurs siècles de domination britannique. Dans ces anciennes colonies, des militants et des historiens appellent Londres à reconnaître davantage les souffrances liées à la traite transatlantique et à envisager des mesures de réparation.

« Ce que les populations demandent avant tout, c’est une reconnaissance », explique Diana Paton, professeure d’histoire à l’université d’Édimbourg. Selon elle, cette reconnaissance doit s’accompagner d’actions concrètes, notamment dans l’éducation, les systèmes de santé ou encore la préservation de la mémoire historique.

La monarchie au centre des critiques

Le débat porte notamment sur la position de Charles III, à la fois chef du Commonwealth et souverain de plusieurs pays ayant un passé colonial. Pour l’historienne Brooke Newman, la monarchie représente une institution qui a bénéficié du système esclavagiste pendant plusieurs siècles.

Elle estime qu’une simple déclaration de regret ne suffirait pas et appelle à un véritable dialogue avec les descendants des personnes réduites en esclavage.

Les anciennes colonies britanniques des Caraïbes ont longtemps été au cœur de l’économie esclavagiste, notamment à travers les plantations de sucre et d’autres cultures commerciales reposant sur le travail forcé.

Londres refuse les réparations financières

Le gouvernement britannique reconnaît que l’esclavage constitue une « tache » dans l’histoire du pays, mais refuse toujours de présenter des excuses officielles et d’accorder des réparations financières.

Selon Craig Prescott, spécialiste du droit constitutionnel britannique, cette question relève du gouvernement et du Parlement, et non du roi, car d’éventuelles compensations seraient financées par des fonds publics.

Le sujet reste néanmoins une source de tensions avec plusieurs pays du Commonwealth. La Barbade a déjà retiré le monarque britannique de son rôle de chef d’État en 2021, tandis que le débat se poursuit en Jamaïque.

À travers cette tournée, Charles III doit donc composer avec un héritage historique complexe, entre maintien des liens avec le Commonwealth et demandes croissantes de reconnaissance du passé colonial britannique.