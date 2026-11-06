À Londres, les illuminations de Noël 2026 dévoilées à Regent Street

La célèbre Regent Street, à Londres, s'est illuminée jeudi soir de quelque 300 000 LED basse consommation, tandis que plus de 30 anges lumineux faisaient leur retour pour la onzième année consécutive. L'animatrice Harriet Fisher a donné le coup d'envoi des festivités à 18 h 30, accompagnées de feux d'artifice à l'occasion de la Bonfire Night. Pour la première fois depuis 2019, la rue a été entièrement fermée à la circulation, laissant place à une grande fête populaire animée par des concerts, une chorale de Noël, des danseurs lumineux, des échassiers et les lutins du magasin Hamleys. Cette année, les décorations s'enrichissent de messages lumineux comme « Joy », « Smile » et « Hope », de cœurs, d'étoiles et de nouvelles installations dans la galerie Princes Arcade. À proximité, le Wishing Tree a fait son retour à St James's Market, permettant aux visiteurs de faire un don de cinq livres à l'association d'aide alimentaire Felix.