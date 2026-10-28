Soudan du Sud : mort de Joseph Lagu, figure de l'indépendance

Le Soudan du Sud est en deuil national mercredi après le décès la veille de Joseph Lagu, figure de l'indépendance du plus jeune État du monde, qui avait indiqué à l'AFP avoir entamé son combat avec « une machette » comme seule arme.

Le Soudan du Sud s'est affranchi de la tutelle du Soudan en 2011 après des années de violences.

Joseph Lagu, qui avait 94 ans, fut un membre fondateur en 1963 de l'Anyanya (du nom du venin dans lequel les chasseurs trempaient la pointe de leur flèche), premier mouvement armé à se battre contre le gouvernement soudanais. Sous ses ordres se trouvait notamment l'actuel président sud-soudanais Salva Kiir.

« Alors que sa famille et la nation pleurent son décès, je demande au public de célébrer aussi sa vie, parce qu'il a vécu pour voir la naissance d'un pays pour lequel il a combattu », a commenté Salva Kiir dans un communiqué.

En 1972, Joseph Lagu mena les négociations ayant mis un terme à la première guerre civile soudanaise (environ 500 000 morts) et accordé au Soudan du Sud une autonomie régionale au sein du Soudan.

Il fut ensuite deuxième vice-président du Soudan, puis représentant permanent de ce pays devant l'ONU.

Salva Kiir a salué « un homme d'État, un officier militaire, un diplomate chevronné et un homme politique sud-soudanais de premier plan », dont le parcours « le place parmi les figures les plus marquantes de l'histoire du Soudan du Sud ».

Le président a décrété un deuil national jusqu'à l'enterrement, dont la date n'est pas encore connue.

L'ex-chef rebelle avait accordé un entretien à l'AFP en 2011, alors que le Soudan du Sud s'apprêtait à voter la sécession d'avec le Soudan.

« Nous avons commencé à nous battre pour l'indépendance les mains vides », avec « trois fusils à l'époque », s'était remémoré M. Lagu. « Moi-même je n'avais pour seule arme qu'une machette ».

« Nous savions que notre cause était juste, mais nous n'avions pas de moyens », avait expliqué celui qui avait reçu sa première cargaison d'armes du Congo, avant d'obtenir le soutien d'Israël, après que le Soudan eut soutenu l'Égypte dans la guerre des Six jours en 1967.

« J'avais écrit au Premier ministre israélien, je flattais son ego en lui disant: "Je suis heureux que vous, le peuple élu de Dieu, ayez battu les Arabes" », avait-il relaté. « Et puis j'ai ajouté: "Moi aussi je me bats contre les Arabes, donc si vous nous fournissez des armes, je vais neutraliser les forces soudanaises qui ne pourront donc plus soutenir l'Égypte contre vous" ».