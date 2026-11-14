Soudan du Sud : démarrage du recensement électoral prélude au scrutin de décembre

Au Soudan du Sud, le recensement des électeurs débute ce samedi. L’opération prendra fin le 28 novembre, a annoncé vendredi la Commission électorale nationale du pays.

Au total, plus de 3 000 centres d'inscription ont été mis en place pour cette opération, qui vise à doter le pays d’un fichier électoral dans l'optique des élections générales du 22 décembre prochain.

Des élections, déjà reportées à plusieurs reprises, dans un contexte de violences. La commission électorale appelle les populations en âge de voter à se faire enregistrer.

''La campagne d'inscription sur les listes électorales se déroulera dans les dix États et les trois zones administratives, dans l'ensemble des 3 161 centres d'inscription. Tous les citoyens sud-soudanais éligibles sont encouragés à participer à cette campagne et à exercer leur droit démocratique de s'inscrire et de voter.'', a déclaré Gabriel Bol Deng Majok, président de la Commission électorale nationale.

Les résultats du recensement électoral seront publiés après deux semaines, promet la commission électorale, alors que des défis logistiques pourraient entraver son déroulement. Aussi, l’implication des responsables communautaires est-elle sollicitée.

''La Commission appelle les comités électoraux supérieurs des dix États et des trois zones administratives, les forces de sécurité, les partis politiques, les organisations de la société civile, les responsables communautaires et les médias à soutenir la sensibilisation du public et à faciliter une campagne d’inscription inclusive en République du Soudan du Sud.'', a déclaré président de la Commission électorale nationale.

Une inclusion qui fait polémique, alors que Riek Machar, le principal opposant du pays est en résidence surveillée depuis mars 2025. Fin octobre, l’ONU a mis en garde contre le risque que les élections ne déclenchent un nouveau conflit.

Le Soudan du Sud a plongé dans la guerre civile deux ans après son indépendance du Soudan en 2011.