Espagne : une minute de silence pour les victimes, le roi au chevet des blessés

Le chef de l'opposition espagnole, Alberto Núñez Feijóo, dirigeant du Parti populaire, s'est rendu sur les lieux de la catastrophe ferroviaire, tandis que le roi Felipe VI a visité un hôpital de Tolède où sont soignés plusieurs blessés. À son arrivée, le souverain a échangé avec des membres du personnel et des personnes venues l'accueillir devant l'établissement. Sur le site de l'accident, les recherches se poursuivent parmi les wagons éventrés. Accompagnés de chiens de recherche, les secouristes inspectent les débris, tandis que des grues soulèvent les carcasses des voitures. Un nouveau corps a été découvert dans la nuit, portant le bilan à 69 morts, selon le président de Castille-La Manche, Emiliano García-Page, qui précise que cinquante personnes restent hospitalisées. La collision s'est produite mercredi matin lorsqu'un train à grande vitesse Renfe a percuté l'arrière d'un convoi Iryo immobilisé, projetant au moins trois wagons au bas d'un talus. Le gouvernement a décrété trois jours de deuil national à partir de jeudi. Cette deuxième catastrophe ferroviaire mortelle de l'année relance les interrogations sur la sécurité du réseau, après un précédent accident qui avait coûté la vie à 46 personnes en janvier. À quatre semaines des élections nationales, la circulation reste fortement perturbée, notamment sur la ligne à grande vitesse Madrid-Séville, fermée depuis.